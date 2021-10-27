«Енисей» вырвал победу у «Крыльев Советов» и вышел в 1/8 финала Кубка России

В матче элитного раунда Кубка России «Енисей» переиграл «Крылья Советов». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0.

На 80-й минуте самарская команда осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил нападающий Дмитрий Цыпченко. Спустя четыре минуты полузащитник «Енисея» Никита Раздорских забил единственный гол в матче.

«Енисей» в двух матчах элитного раунда набрал 6 очков и занял первое место в группе 9. «Крылья Советов» (3) — на втором месте. Последнее место в группе заняло ногинское «Знамя» (0).

«Енисей» вышел в 1/8 финала Кубка России. На этой стадии сыграют «Спартак», «Рубин», «Локомотив», «Сочи», «Зенит», а также пробившиеся через элитный раунд «Чайка», «Динамо» и ЦСКА.