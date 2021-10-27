Касорла: Хави полностью готов стать тренером «Барселоны». Мало кто знает клуб лучше него

Полузащитник «Аль-Садда» Санти Касорла поделился мнением о главном тренере клуба Хави.



«Он хочет владеть мячом. Тренировки построены на упражнении «рондо», владении мячом, позиционной игре. Это школа «Барселоны». Он хочет защищаться через владение мячом. Так мы играем в каждом матче.



Он полностью готов стать главным тренером «Барселоны», как я вижу. Это его мечта, он всегда держит это в голове. Мало кто знает клуб лучше, чем он. Я вижу его идеально подготовленным», – цитирует Касорлу Marca.



Хави возглавил «Аль-Садд» в 2019 году. За это время с клубом он выиграл чемпионат Катара — 2020/2021, дважды Кубок наследного принца Катара (2020, 2021), Кубок шейха Яссима в 2019-м, дважды Кубок эмира Катара (2020, 2021) и Кубок звёзд Катара – 2019/2020.

Новость по теме Хави привёл «Аль-Садд» к клубному рекорду