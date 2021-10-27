«Райо Вальекано» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 27 октября, состоится матч «Райо Вальекано» — «Барселона». Встреча 11-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Барселона».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Хосе Гарсия Гомес.



«Райо Вальекано» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (11) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 21 очко в 10 встречах. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».

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