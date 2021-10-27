В МВД ответили на обвинения в избиении фанатов «Спартака» после разгрома от «Зенита»
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В Генеральном управлении Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокомментировали информацию, что после матча «Зенит» — «Спартак» (7:1) в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сотрудники ОМОНа применили к фанатам московского клуба электрошокеры и дубинки.
«По завершении футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка. В отношении указанных граждан были составлены административные протоколы и определены наказания в виде штрафов и запрета посещения спортивных мероприятий. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступало», — цитирует «Газета.Ru» начальника Управления информации и общественных связей Вячеслава Степченко.
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