В МВД ответили на обвинения в избиении фанатов «Спартака» после разгрома от «Зенита»

В Генеральном управлении Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокомментировали информацию, что после матча «Зенит» — «Спартак» (7:1) в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сотрудники ОМОНа применили к фанатам московского клуба электрошокеры и дубинки.

«По завершении футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка. В отношении указанных граждан были составлены административные протоколы и определены наказания в виде штрафов и запрета посещения спортивных мероприятий. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступало», — цитирует «Газета.Ru» начальника Управления информации и общественных связей Вячеслава Степченко.