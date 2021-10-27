Азмуном интересуются несколько испанских и итальянских клубов

Нападающий петербургского «Зенита» иранец Сердар Азмун входит в сферу интересов сразу нескольких испанских и итальянских клубов. Об этом сообщает Le Quotidien.



В частности, по информации источника, на форварда «Зенита» претендуют «Бетис» и «Ювентус». Ранее сообщалось, что «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранскому форварду также приписывали «Наполи», «Лацио», «Лиону», «Роме», «Ювентусу» «Фенербахче», «Вильярреалу» и «Байеру». Напомним, «Интер» уже проявлял интерес к Азмуну, когда команду покинул Ромелу Лукаку.

Французский «Лион» готов заплатить за иранца около € 7-8 млн. Напомним, срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года. Ранее сообщалось, что летом «Лион» был готов заплатить за форварда в два раза больше — € 16 млн.