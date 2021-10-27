Хавбек «Енисея» Иванов: с «Крыльями» было очень тяжело играть. Это вымученная победа
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Полузащитник «Енисея» Егор Иванов прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).
«Сейчас на душе безумная радость. Была холодная погода, а соперник очень сильный. Я считаю, что «Крылья Советов» — это одна из самых играющих команд в РПЛ. С ними было очень тяжело играть, поэтому вдвойне приятно обыграть их. Это вымученная победа. Хочу поблагодарить болельщиков, которые в такую морозную погоду пришли поддержать нас», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
Красноярский «Енисей» вышел в 1/8 финала Кубка России. На этой стадии сыграют «Спартак», «Рубин», «Локомотив», «Сочи», «Зенит», а также пробившиеся через элитный раунд «Чайка», московское «Динамо» и ЦСКА.
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