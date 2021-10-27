Осинькин: поле в Красноярске ненадёжное — много кочек. «Крылья» не смогли перестроиться

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России с красноярским «Енисеем» (0:1).



«Поздравляю команду хозяев, они, наверное, больше хотели победить, чем мы. Это желание в равной игре дало им преимущество. Мы должны были играть лучше. Нас немного зажало то, что мы не привыкли играть на таком поле. Поле смотрится красиво, но оно очень ненадёжное — много кочек. Поэтому мы не смогли перестроиться. Наверное, нам не хватило определённых качеств», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

«Енисей» вышел в 1/8 финала Кубка России. На этой стадии сыграют «Спартак», «Рубин», «Локомотив», «Сочи», «Зенит», а также пробившиеся через элитный раунд «Чайка», московское «Динамо» и ЦСКА.