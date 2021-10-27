«Эйбар» объявил о переходе Фернандо Льоренте
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Испанский нападающий Фернандо Льоренте подписал контракт с «Эйбаром». Об этом информирует официальный сайт клуба. На днях стороны достигли договорённости о переходе.
36-летний футболист перешёл в «Эйбар» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был итальянский «Удинезе». Его нынешняя команда выступает во втором испанском дивизионе.
В минувшем сезоне форвард провёл 17 матчей в Серии А за «Удинезе» и забил один гол. В прошедшем сезоне чемпионата Италии «Удинезе» с 40 очками занял 14-е место. За свою игровую карьеру Льоренте выступал за «Наполи», «Тоттенхэм», «Суонси», «Севилью», «Ювентус», «Атлетик Бильбао» и «Басконию». Футболист вызывался в сборную Испании с 2008 по 2013 год.
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