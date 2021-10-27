В «ПСЖ» не знают, когда Серхио Рамос восстановится от травмы. Игрок подавлен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Cadena SER.



Футболист до сих пор тренируется индивидуально и не сможет сыграть за «ПСЖ» после завершения паузы на матчи сборных. Восстановление Рамоса после травмы идёт медленно. В клубе не знают, когда испанец сможет вернуться на поле. Никто из медицинского персонала не может дать точный прогноз. Проблемы со здоровьем влияют на эмоциональное состояние Рамоса, потому что он впервые столкнулся с затяжной травмой.



Напомним, Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.

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