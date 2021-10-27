«Кубань» — «Краснодар»: составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Кубани» и «Краснодара» на матч группового этапа Кубка России сезона-2021/2022. Встреча состоится сегодня, 27 октября, на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кубань» — «Краснодар».



«Кубань»: Климович, Эдиев, Грицаенко, Таказов, Гиголаев, Сидоров, Гурфов, Безденежных, Петров, Алейников, Лаук.



Запасные: Нестеренко, Баринов, Кармаев, Гапон, Дышеков, Сушич, Шульгин, Климов, Козлов, Саркисов.



«Краснодар»: Агкацев, Вильена, Сорокин, Спайич, Петров, Черников, Стоцкий, Кривцов, Ионов, Кабелла, Ильин.



Запасные: Городов, Классон, Сперцян, Рамирес, Кордоба, Манелов, Корнюшин, Якимов, Литвинов.