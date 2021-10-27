«Кубань» — «Краснодар»: составы команд на матч Кубка России
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Стали известны стартовые составы «Кубани» и «Краснодара» на матч группового этапа Кубка России сезона-2021/2022. Встреча состоится сегодня, 27 октября, на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кубань» — «Краснодар».
«Кубань»: Климович, Эдиев, Грицаенко, Таказов, Гиголаев, Сидоров, Гурфов, Безденежных, Петров, Алейников, Лаук.
Запасные: Нестеренко, Баринов, Кармаев, Гапон, Дышеков, Сушич, Шульгин, Климов, Козлов, Саркисов.
«Краснодар»: Агкацев, Вильена, Сорокин, Спайич, Петров, Черников, Стоцкий, Кривцов, Ионов, Кабелла, Ильин.
Запасные: Городов, Классон, Сперцян, Рамирес, Кордоба, Манелов, Корнюшин, Якимов, Литвинов.
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