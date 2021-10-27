В «Спартаке» ответили на просьбу Калиниченко устроить встречу блогеров с командой

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на просьбу бывшего игрока красно-белых Максима Калиниченко устроить встречу блогеров с командой.
«У Максима Калиниченко как эксперта основного вещателя есть возможность задать все интересующие его вопросы в эфире, где он регулярно появляется. А то, о чём мы говорим, — встреча с болельщиками, которые такой возможности не имеют, в отличие от популярных экспертов, журналистов и блогеров. Болельщики, кстати, обратились к нам напрямую, а не через телеграм-канал. При случае подскажем уважаемому Максиму, как это делается», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Калиниченко предложил организовать встречу блогеров с главным тренером, капитаном и вице-капитаном «Спартака».
- 27 октября 2021
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