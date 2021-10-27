Жота — о победе над «Манчестер Юнайтед»: историческое событие

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (5:0).

«Это историческое событие, но мы не должны терять голову. Это всего лишь три очка, впереди долгий путь. Трудно мечтать о такой победе. Мы всегда ожидаем напряжённой игры, по крайней мере, но я думаю, что мы выдали выдающийся матч. Особенно до 2:0 в первые 15 минут мы были почти идеальны. После этого мы стали пропускать контратаки и начали терять мяч. В итоге это исторический результат, который болельщики должны запомнить надолго. Иногда всё происходит само собой. Мы были очень опасны и провели фантастическую игру», — цитирует Жоту пресс-служба «Ливерпуля».

На 14-й минуте встречи нападающий Диогу Жота с передачи Трента Александер-Арнольда нанёс результативный удар.