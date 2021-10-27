Поль Погба дисквалифицирован на три матча английской Премьер-лиги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил трёхматчевую дисквалификацию за удаление в игре 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:5), сообщает пресс-служба манкунианского клуба.



Таким образом, Погба не сможет принять участие в матчах чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити» и «Уотфордом».



На 59-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба нарушил правила на игроке «Ливерпуля» Наби Кейта. После просмотра эпизода на VAR арбитр Энтони Тейлор удалил французского полузащитника с поля.



Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

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