«Ротор» выбил «Ахмат» из Кубка России и вышел в 1/8 турнира
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Сегодня, 27 октября, в рамках Кубка России встречались грозненский «Ахмат» и волгоградский «Ротор». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Однако в серии пенальти сильнее оказался клуб из Волгограда.
На 37-й минуте первый гол в матче забил защитник «Ротора» Фёдор Первушин. На 80-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин занёс мяч в сетку ворот волгоградского клуба.
Голкипер «Ротора» Игорь Обухов отбил первый мяч в серии 11-метровых ударов. Игрок «Ахмата» Коновалов 4-й удар своей команды отправил в штангу. Решающий удар в серии нанёс Роман Минаев.
Главным арбитром встречи был Артём Чистяков из Азова. В качестве резервного рефери выступал Андрей Зубов.
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