Тренер «Уфы» прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Аланией»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России с владикавказской «Аланией» (0:2).



«Начало первого тайма было за «Аланией», мы не совсем правильно действовали в центральной зоне, несколько раз нас выручил вратарь. Игра получилась более вертикальной, было много пространства, чем успешно пользовались футболисты «Алании». Что касается второго тайма, то мы свои моменты не забили, «Алания» их реализовала. Поздравляю соперника с победой!» — приводит слова Стукалова пресс-служба «Уфы».

«Алания» вышла в 1/8 финала Кубка России, а «Уфа» завершила выступление на турнире. Соперник владикавказской команды в следующей стадии турнира будет определён в результате жеребьёвки.