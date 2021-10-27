Тульский «Арсенал» одолел «Велес» в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка России
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В матче группового этапа Кубка России «Велес» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедово и завершилась победой тульской команды в серии пенальти (1:1, 4:3 — по пенальти).
На 33-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Эванс Кангва. На 75-й минуте хавбек «Велеса» Артур Галоян сравнял счёт. В серии послематчевых пенальти успешнее оказались футболисты тульского «Арсенала».
Таким образом, тульский «Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка России, а «Велес» завершил выступление на турнире. На стадии 1/8 финала Кубка страны сыграют «Ротор», «Нижний Новгород», «Енисей», «Спартак», «Рубин», «Локомотив», «Сочи», «Зенит», а также пробившиеся через элитный раунд «Чайка», «Динамо» и ЦСКА.
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