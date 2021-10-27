Гогниев: матч с «Уфой» мотивировал «Аланию». Приехал клуб РПЛ, а мы там хотим играть

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России с «Уфой» (2:0).



«Хочется поздравить болельщиков. Очень хороший, яркий матч был, заслуженно победили. В любом случае этот матч был с подоплёкой, потому что разговоры ещё с Хабаровска длятся, что мы должны были играть с «Уфой» в стыковых матчах. Я и сказал ребятам, что, хоть команды и поменялись, в любом случае это такой психологический момент. Мы сделали своё дело, переиграли команду и по игре, и по результату. Хочется поздравить всех с заслуженной победой.



Нас это противостояние мотивировало. Приехала команда Премьер-Лиги, а мы там хотим играть. Сегодня проверяли себя на прочность и заслуженно победили. Двигаемся дальше. Я не сомневался в большом потенциале наших футболистов, просто надо реализовывать всё это на поле», — сказал Гогниев на пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном сайте «Алании».

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