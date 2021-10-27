Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как за это стыдно». Калиниченко — о реакции «Спартака» на предложение устроить встречу

«Как за это стыдно». Калиниченко — о реакции «Спартака» на предложение устроить встречу
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался о реакции московского клуба на его предложение организовать встречу блогеров с командой.

«В общем, что и требовалось доказать. Мнимая открытость, в стиле «А ты вообще кто такой, чтобы с тобой разговаривать». Как за это всё стыдно», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.

Ранее Калиниченко предложил организовать встречу блогеров с главным тренером, капитаном и вице-капитаном «Спартака». Позже глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил Калиниченко, что все интересующие его вопросы экс-футболист красно-белых может задать в эфире.

«Спартак» в 12 встречах набрал 17 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее красно-белые потерпели разгромное поражение в матче с «Зенитом» (1:7).

Новость по теме
В «Спартаке» ответили на просьбу Калиниченко устроить встречу блогеров с командой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021