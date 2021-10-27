«Как за это стыдно». Калиниченко — о реакции «Спартака» на предложение устроить встречу

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался о реакции московского клуба на его предложение организовать встречу блогеров с командой.
«В общем, что и требовалось доказать. Мнимая открытость, в стиле «А ты вообще кто такой, чтобы с тобой разговаривать». Как за это всё стыдно», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.
Ранее Калиниченко предложил организовать встречу блогеров с главным тренером, капитаном и вице-капитаном «Спартака». Позже глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил Калиниченко, что все интересующие его вопросы экс-футболист красно-белых может задать в эфире.
«Спартак» в 12 встречах набрал 17 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее красно-белые потерпели разгромное поражение в матче с «Зенитом» (1:7).
- 27 октября 2021
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