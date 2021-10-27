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«Ювентус» проиграл «Сассуоло» в чемпионате Италии

«Ювентус» проиграл «Сассуоло» в чемпионате Италии
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Сегодня, 27 октября, в рамках чемпионата Италии встречались туринский «Ювентус» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей поля.

На 44-й минуте матча счёт открыли гости. Давиде Фраттези после паса Грегоре Дефреля занёс мяч в сетку ворот соперника. На 76-й минуте «Ювентус» сравнял счёт. Уэстон Маккенни благодаря передаче Пауло Дибалы отличился голом. Затем игроки «Сассуоло» вышли вперёд.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. Ему помогали ассистенты Маттео Боттегони и Марчелло Росси. В качестве резервного рефери выступал Маттео Марченаро.

После этого матча подопечные Массимилиано Аллегри оказались на 7-м месте в чемпионате. «Сассуоло» расположился на 9-й строчке в первенстве.

Италия - Серия А. 10-й тур
27 октября 2021, среда. 19:30 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 2
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Фраттези – 44'   1:1 Маккенни – 76'   1:2 Лопес – 90+5'
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