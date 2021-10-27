«Спартак» объявил о продлении контракта с Умяровым до 2026 года

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров продлил контракт с московским клубом, сообщается на официальном сайте красно-белых. Новое соглашение 21-летнего хавбека с командой рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Желаем Наилю дальнейшего прогресса и множества ярких матчей за «Спартак»!» — говорится в сообщении прес-службы московской команды.

Напомним, Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. За основную команду московского клуба полузащитник провёл 67 матчей. В марте 2021 года Умяров дебютировал в составе молодёжной сборной России и стал её капитаном.

«Спартак» в 12 встречах набрал 17 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее красно-белые потерпели разгромное поражение в матче с «Зенитом» (1:7).