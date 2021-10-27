Гендиректор «Кубани» Худяков: историческая победа над «Краснодаром». Все красавцы

Генеральный директор «Кубани» Павел Худяков прокомментировал победу в матче группового этапа Кубка России с «Краснодаром» (3:0).
«Сейчас лежу в больнице, но смотрел за игрой, конечно. Ребята — красавцы. Евдокимов — молодец, выбрал правильную тактику. Все молодцы, самая важная победа в истории новой «Кубани». Это краснодарское дерби, самый важный матч. Историческая победа», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Кубань» вышла в 1/8 финала Кубка России, а «Краснодар» завершил выступление на турнире. В следующей стадии турнира, помимо «Кубани», выступят «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Динамо», ЦСКА, «Нижний Новгород», «Арсенал», «Балтика», «КАМАЗ», «Алания», «Ротор», «Енисей» и «Чайка». Соперники будут определены в результате жеребьёвки.
- 27 октября 2021
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