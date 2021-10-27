«Химки» вырвали победу у «Балтики», но калининградцы вышли в плей-офф Кубка России

В матче группового этапа Кубка России «Балтика» принимала «Химки». Встреча прошла в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась победой «Химок» в серии пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти).



Несмотря на поражение, «Балтика» вышла в 1/8 финала Кубка страны. Калининградцы набрали 4 очка и заняли первое место в группе. «Химки» с 3 очками финишировали на 2-м месте.

В следующей стадии турнира, помимо «Балтики», выступят «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Динамо», ЦСКА, «Нижний Новгород», «Арсенал», «Кубань», «КАМАЗ», «Алания», «Ротор», «Енисей» и «Чайка». Соперники будут определены в результате жеребьёвки.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». Самым титулованным клубом также является московская команда — на счету железнодорожников девять трофеев.