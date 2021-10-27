Определились все участники 1/8 финала Кубка России
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Сегодня стали известны все участники 1/8 финала Кубка России.
Ими стали петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин», «Сочи» из одноимённого города, ЦСКА и «Динамо», «Чайка» из Ростовской области, краснодарская «Кубань», «КАМАЗ» из Набережных Челнов, тульский «Арсенал», «Нижний Новгород», владикавказская «Алания», волгоградский «Ротор», калининградская «Балтика» и красноярский «Енисей».
Завтра, 28 октября, Российский футбольный союз объявит дату и время жеребьёвки плей-офф Кубка России. На стадии 1/8 финала сыграют 11 клубов, выигравших свои группы в элитном групповом раунде, а также пять команд РПЛ, которые заняли по итогам прошлого розыгрыша чемпионата места с первого по пятое.
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