Куман прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат матча испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:1).
«Думаю, первые 15 минут у нас были проблемы с включением в игру, но потом мы всё контролировали. Были моменты, и это хорошо, но только когда ты их реализуешь. У нас есть игроки, которые способны забивать голы. Я не могу жаловаться на команду. Нам было сложно войти в игру. Учитывая моменты, которые у нас были, результат несправедливый. Мы проиграли этот матч не из-за отношения или своей игры. Всё потому, что мы не смогли забить. Больше мне нечего говорить», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
«Барселона» набрала 15 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Райо Вальекано» (19) — на 4-м месте.
- 27 октября 2021
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