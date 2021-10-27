Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серхио Бускетс: мы играем отнюдь не катастрофически плохо

Серхио Бускетс: мы играем отнюдь не катастрофически плохо
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвёл итоги матча 11-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (0:1).

«Матч получился вполне закономерно с тем, что происходит с нами в этом сезоне. Мы знали, что в Мадриде будет сложно играть. Мы неплохо начинали атаки от своих ворот, но я совершил ошибку, которая привела к голу соперников. Думаю, у нас было достаточно моментов, но нам чего-то не хватило. Удачи, концентрации, веры в себя. Мы проводим неплохие матчи, но все негативные факторы совпадают.

В целом ситуация волнительная, хотя мы играем отнюдь не катастрофически плохо. Мы все в одной лодке. Виноват каждый. Но в конечном счёте мы команда – и когда всё хорошо, и когда плохо. Нужно это доказывать в любой ситуации», – цитирует Бускетса Marca.

Новость по теме
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021