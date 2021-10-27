Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Факела»: низкая квалификация судьи позволила «Нижнему Новгороду» идти дальше

Гендиректор «Факела»: низкая квалификация судьи позволила «Нижнему Новгороду» идти дальше
Комментарии

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал результат матча Кубка России с «Нижним Новгородом» (0:1).

«Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу – она отдала на поле все силы. Горжусь тем, что команда проявила себя с самой лучшей стороны. После очевидной ошибки судьи она давила до конца соперников из Премьер-Лиги, которые всю игру отбивались. «Факел» вдесятером мог спасти игру и даже победить. Благодарю команду и наших болельщиков. Пусть их не было на стадионе, но поддержка нашего 12-го игрока всё равно чувствовалась.

Мы оставляем за собой право обратиться с жалобой на судейство, с просьбой оценить эпизод, который произошёл на 36-й минуте матча. Все видели, что произошло – это низкая квалификация судьи, которая и позволила «Нижнему Новгороду» пройти дальше. Мы этого так не оставим. Считаю, что такой арбитр не должен работать на матчах Кубка России и Премьер-Лиги. Но, повторюсь, несмотря на эти ошибки судьи, наша команда стремилась дожать соперника до финального свистка. «Факел» сыграл достойно», — приводит слова Асхабадзе пресс-служба «Факела».

Новость по теме
«Нижний Новгород» минимально обыграл «Факел» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021