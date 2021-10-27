Гендиректор «Факела»: низкая квалификация судьи позволила «Нижнему Новгороду» идти дальше

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал результат матча Кубка России с «Нижним Новгородом» (0:1).



«Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу – она отдала на поле все силы. Горжусь тем, что команда проявила себя с самой лучшей стороны. После очевидной ошибки судьи она давила до конца соперников из Премьер-Лиги, которые всю игру отбивались. «Факел» вдесятером мог спасти игру и даже победить. Благодарю команду и наших болельщиков. Пусть их не было на стадионе, но поддержка нашего 12-го игрока всё равно чувствовалась.

Мы оставляем за собой право обратиться с жалобой на судейство, с просьбой оценить эпизод, который произошёл на 36-й минуте матча. Все видели, что произошло – это низкая квалификация судьи, которая и позволила «Нижнему Новгороду» пройти дальше. Мы этого так не оставим. Считаю, что такой арбитр не должен работать на матчах Кубка России и Премьер-Лиги. Но, повторюсь, несмотря на эти ошибки судьи, наша команда стремилась дожать соперника до финального свистка. «Факел» сыграл достойно», — приводит слова Асхабадзе пресс-служба «Факела».