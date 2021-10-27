«Спартак» договорился с тульским «Арсеналом» о трансфере Даниила Хлусевича

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Клубы договорились о трансфере 20-летнего футболиста. Хлусевич заключит контракт со «Спартаком» в случае успешного прохождения медицинского осмотра. Официально о переходе футболиста будет объявлено в ближайшие дни.

Хлусевич выступает за основную команду тульского «Арсенала» с 2018 года. Полузащитник принял участие в 48 матчах за клуб, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. «Спартак» в 12 матчах набрал 17 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) — на 13-м месте.

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