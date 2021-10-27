«Рома» одержала волевую победу в матче с аутсайдером Серии А

В матче 10-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Кальяри» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 52-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Кальяри» Леонардо Паволетти. На 71-й минуте защитник «Ромы» Рожер Ибаньес сравнял счёт, забил гол после передачи полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Через 7 минут Пеллегрини забил победный гол римской команды.



«Рома» набрала 19 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Кальяри» (6) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Милан», в 10 встречах набравший 28 очков. Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».