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«Рома» одержала волевую победу в матче с аутсайдером Серии А

«Рома» одержала волевую победу в матче с аутсайдером Серии А
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В матче 10-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Кальяри» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 52-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Кальяри» Леонардо Паволетти. На 71-й минуте защитник «Ромы» Рожер Ибаньес сравнял счёт, забил гол после передачи полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Через 7 минут Пеллегрини забил победный гол римской команды.

«Рома» набрала 19 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Кальяри» (6) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Милан», в 10 встречах набравший 28 очков. Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».

Италия - Серия А. 10-й тур
27 октября 2021, среда. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 2
Рома
Рим
1:0 Паволетти – 52'   1:1 Ибаньес – 71'   1:2 Пеллегрини – 78'
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