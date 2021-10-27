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Солигорский «Шахтёр» второй раз подряд стал чемпионом Беларуси

Солигорский «Шахтёр» второй раз подряд стал чемпионом Беларуси
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В матче 15-го тура чемпионата Беларуси «Гомель» принимал солигорский «Шахтёр». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Гомеле и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Таким образом, «Шахтёр» набрал 68 очков в 26 матчах и стал недосягаемым для идущего на втором месте борисовского БАТЭ, набравшего в 27 встречах 58 очков.

Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси в третий раз в своей истории. Ранее клуб завоёвывал этот титул в 2005 и 2020 годах. Самым титулованным клубом является борисовский БАТЭ, на счету которого 15 чемпионских титулов.

В оставшихся турах чемпионата Беларуси «Шахтёру» предстоит встретиться с «Минском» (31 октября), «Слуцком» (6 ноября), брестским «Динамо» (20 ноября) и «Гомелем» (28 ноября).

Беларусь - Высшая лига. 15-й тур
27 октября 2021, среда. 19:30 МСК
Гомель
Гомель
Окончен
2 : 3
Шахтёр С
Солигорск
1:0 Соловей – 1'   1:1 Филипенко – 66'   1:2 Скавыш – 76'   2:2 Побудей – 79'   2:3 Филипенко – 90+3'
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