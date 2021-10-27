Солигорский «Шахтёр» второй раз подряд стал чемпионом Беларуси
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В матче 15-го тура чемпионата Беларуси «Гомель» принимал солигорский «Шахтёр». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Гомеле и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Таким образом, «Шахтёр» набрал 68 очков в 26 матчах и стал недосягаемым для идущего на втором месте борисовского БАТЭ, набравшего в 27 встречах 58 очков.
Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси в третий раз в своей истории. Ранее клуб завоёвывал этот титул в 2005 и 2020 годах. Самым титулованным клубом является борисовский БАТЭ, на счету которого 15 чемпионских титулов.
В оставшихся турах чемпионата Беларуси «Шахтёру» предстоит встретиться с «Минском» (31 октября), «Слуцком» (6 ноября), брестским «Динамо» (20 ноября) и «Гомелем» (28 ноября).
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