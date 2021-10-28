«Ницца» и «Марсель» не выявили победителя

Сегодня, 27 октября, в рамках чемпионата Франции встречались «Ницца» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Стад де л'Об» в Труа (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Противостояние завершилось со счётом 1:1.
На 6-й минуте счёт в матче открыл Амин Гуири. Ему ассистировал 20-летний французский нападающий Эванн Гессан. На 42-й минуте Димитри Пайет сравнял счёт в противостоянии. Жерсон выступил в качестве ассистента.
Встречу обслуживала судейская бригада, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Ему помогали ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. В качестве резервного рефери выступал Томас Леонар.
«Ницца» в 11 играх чемпионата набрала 20 очков и расположилась на 3-м месте. «Марсель» идёт на 4-й строчке в турнире, имея в активе 19 очков.
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