Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ницца» и «Марсель» не выявили победителя

«Ницца» и «Марсель» не выявили победителя
Комментарии

Сегодня, 27 октября, в рамках чемпионата Франции встречались «Ницца» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Стад де л'Об» в Труа (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 6-й минуте счёт в матче открыл Амин Гуири. Ему ассистировал 20-летний французский нападающий Эванн Гессан. На 42-й минуте Димитри Пайет сравнял счёт в противостоянии. Жерсон выступил в качестве ассистента.

Встречу обслуживала судейская бригада, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Ему помогали ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. В качестве резервного рефери выступал Томас Леонар.

«Ницца» в 11 играх чемпионата набрала 20 очков и расположилась на 3-м месте. «Марсель» идёт на 4-й строчке в турнире, имея в активе 19 очков.

Франция - Лига 1. 3-й тур
27 октября 2021, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Гуири – 6'   1:1 Пайет – 42'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021