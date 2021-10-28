«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Осасуной»

Сегодня, 27 октября, в рамках 11-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» принимал на своём поле «Осасуну». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. Команды голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.
На 61-й минуте матча нападающий мадридцев Карим Бензема попал в перекладину ворот соперника.
Видео попадания Бензема в штангу:
После этой игры «сливочные» оказались на 1-м месте турнирной таблицы. «Королевский клуб» набрал 21 очко в 10 матчах национального первенства. «Осасуна» расположилась на 6-й строчке чемпионата. У команды 19 очков в 11 играх турнира.
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