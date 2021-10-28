«Спасибо за поддержку, «Бавария». «Спартак» отреагировал на разгромное поражение мюнхенцев

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на разгромное поражение мюнхенской «Баварии» в матче Кубка Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:5).

«Спасибо за поддержку, «Бавария», — написала англоязычная пресс-служба «Спартака» в «Твиттере», добавив эмодзи сердца.

Напомним, 24 октября «Спартак» потерпел разгромное поражение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков, а «Спартак» — 17. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.