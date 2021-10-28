«Спасибо за поддержку, «Бавария». «Спартак» отреагировал на разгромное поражение мюнхенцев

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на разгромное поражение мюнхенской «Баварии» в матче Кубка Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:5).
«Спасибо за поддержку, «Бавария», — написала англоязычная пресс-служба «Спартака» в «Твиттере», добавив эмодзи сердца.
Напомним, 24 октября «Спартак» потерпел разгромное поражение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков, а «Спартак» — 17. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
- 28 октября 2021
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:23
-
10:06
-
09:50
-
09:49
-
09:47
-
09:28
-
09:23
-
08:54
-
08:30
-
08:05
-
02:25
-
01:38
-
01:24
-
00:46
-
00:24
-
00:22
-
00:02
- 27 октября 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:23
-
23:17
-
23:00
-
22:47
-
22:34
-
22:32
-
22:23
-
22:21
-
22:06