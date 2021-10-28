«Нас просто не было на поле». В «Баварии» прокомментировали поражение 0:5 в Кубке Германии

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал разгромное поражение мюнхенцев в матче Кубка Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:5).

«Нас просто не было на поле, ни в одном единоборстве. Мы не выиграли ни одной дуэли в первом тайме, мы не переключились и не сумели вернуться в игру. Это необъяснимо. Мы знаем, как сложно играть в Гладбахе. Но в этом матче не так пошло всё, что вообще могло пойти не так. «Боруссия» играла очень хорошо, они самоотверженно вступали в единоборства с самого начала игры и правильно адаптировались к игре», — приводит слова Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

Напомним, вчера, 27 октября, в матче Кубка Германии встречались «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Бавария» из Мюнхена. Матч состоялся на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия) и завершился сенсационной победой хозяев со счётом 5:0.