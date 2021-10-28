Мюллер: «Бавария» так и не сумела завести свой двигатель в матче с «Боруссией» М

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал разгромное поражение мюнхенцев в матче Кубка Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:5).

«За всю игру мы так и не сумели завести двигатель «Баварии». Сейчас нам остаётся лишь извиниться перед болельщиками и перед «Боруссией». Мы все сыграли катастрофически, за исключением Нойера. Я никогда не видел, чтобы с «Баварией» происходило что-то подобное. Сложно осознавать. Нужно оставить это поражение в этом моменте, потому что уже в субботу нас ждёт следующий матч», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Напомним, вчера, 27 октября, в матче Кубка Германии встречались «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Бавария» из Мюнхена. Матч состоялся на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия) и завершился сенсационной победой хозяев со счётом 5:0.