Южноамериканские сборные официально выступили против проведения ЧМ каждые два года

Южноамериканские сборные, входящие в состав КОНМЕБОЛ, выступили с совместным заявлением против проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Совет КОНМЕБОЛ на личном заседании ещё раз проанализировал предложение о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года и считает необходимым заявить следующее:

1) Нет никаких причин, преимуществ или оправданий для изменения, продвигаемого ФИФА. В связи с этим десять стран, входящих в КОНМЕБОЛ, подтверждают, что они не будут участвовать в чемпионате мира, который проводится каждые два года.

2) Рассматриваемый проект отворачивается от почти 100-летней мировой футбольной традиции, игнорируя историю одного из важнейших спортивных событий на планете. КОНМЕБОЛ поддерживает действующий формат проведения чемпионата мира с его условиями и системами классификации. Мы считаем нынешнюю модель успешной, она основана на спортивных достижениях и вознаграждает команды за усилия, талант и планомерную работу», — сказано в заявлении на официальном сайте КОНМЕБОЛ.

Напомним, ранее с аналогичным заявлением выступили северные страны.