Роналду обязали снести корт и пристройку у особняка, которые были построены без разрешения

Нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обязали снести корт и пристройку у особняка в Португалии, которые были построены без разрешения, сообщает Marca.



Мэр населённого пункта Терраш-ди-Бору Мануэль Тибо рассказал, что футболист согласовал основной проект особняка, но не внёс в него некоторые постройки. По информации источника, игрок должен будет снести все несогласованные строения до марта 2022 года. Общая стоимость особняка португальца оценивается в € 2,7 млн.



Криштиану стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».