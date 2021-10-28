Бразильский журналист: Вагнер Лав очень хочет подписать контракт с ЦСКА

Бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что нападающий «Кайрата» Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА.

«У Вагнера Лава контракт с «Кайратом» до конца года, и он не планирует его продлевать. Он станет свободным агентом. Ему очень хочется вновь сыграть за ЦСКА, получить шестимесячный контракт и закончить карьеру в клубе. Если этого не произойдёт, то он вернётся в Бразилию», — написал Алейшо в своём «твиттере».

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.

Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля 2020 года, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. В ноябре казахстанцы продлили контракт с Вагнером.