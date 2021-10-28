Шалимов: нет смысла говорить про качество игры. «КАМАЗ» идёт дальше, «Урал» едет домой

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результаты матча третьего тура группового этапа Кубка России с «КАМАЗом» (0:1).



«КАМАЗ» идёт дальше. Нет смысла говорить про качество игры. Соперник идёт дальше, а мы едем домой. Мы смотрели, как играет наш сегодняшний соперник, знали о схемах, а также игроков «КАМАЗа», их стиль игры. Мы всё знали.



Чего не хватило для победы? Забить гол. При счёте – 0:0 у нас было два момента. Мы их не реализовали, нанесли не такие удары, которые нужны в таких эпизодах. И, конечно, хорошо сыграл их вратарь.



В кубковых матчах результат всегда закономерен. Не важно, кто владеет преимуществом и имеет моменты. В этом соревновании важно то, кто прошёл дальше. Игра забывается, а команда идёт вперёд, и сегодня это «КАМАЗ», — цитирует Шалимова пресс-служба «Урала».