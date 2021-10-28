Гаджиев: удивился тому, что в «Спартаке» не было сделано никаких выводов после «Лестера»

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре «Спартака».
«Удивился тому, что в «Спартаке» не было сделано никаких выводов после матча с «Лестером». Когда ошибаемся один раз – это ещё ладно. Когда два раза, это уже напрягает, но ещё терпимо.
Но когда ошибаемся системно, нужно ведь делать какие-то выводы из ситуации? Ведь обычно так складываются матчи, когда, допустим, игроки не включают максимальные усилия. Но ведь такого нет. Команда играет с достаточным напряжением. Но так безобразно устраивать игру в обороне, это просто… (Смеётся.) Я даже не знаю, как это правильно назвать. Это какой-то любительский футбол. Когда один раз за другим у тебя игроки соперников бегут за спину… Ведь эти самые картинки даже перед матчем с «Зенитом» буквально всем показывали. Интересно, а сами игроки на это смотрели?» — цитирует Гаджиева Rusfootball.
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