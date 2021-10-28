Вратарь «Ротора» Обухов отреагировал на победу над «Ахматом» в Кубке России
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Вратарь «Ротора» Игорь Обухов поделился впечатлениями от выхода команды в 1/8 финала Кубка России. Накануне волгоградцы в серии послематчевых пенальти выиграли у «Ахмата». Основное время встречи закончилось вничью 1:1.
«Хорошая, боевая игра. Приятно, конечно, что смогли на равных побороться с командой Премьер-Лиги. В принципе вполне могли выиграть и в основное время, большую часть матча мы вели в счёте, но главное, что решили задачу на данном этапе и вышли в следующий раунд Кубка. Эта победа добавит нам уверенности в своих силах. Уверен, что и в чемпионате, и в Кубке мы способны решать серьёзные задачи. И сегодняшний матч яркое доказательство этого», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Новость по теме«Ротор» выбил «Ахмат» из Кубка России и вышел в 1/8 турнира
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