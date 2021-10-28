Ротен: у «ПСЖ» при Почеттино нет прогресса. Только регресс

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен высказался о работе Маурисио Почеттино в стане парижан.
«В последних восьми матчах «ПСЖ» ни разу не показал хорошей игры на протяжении всех 90 минут. Иногда они включались на тайм, иногда на 20-30 минут. Я могу немного отодвинуть в сторону игру с «Манчестер Сити», но матчи с «Брюгге», «Лионом», «Ренном», «Анже», «Лейпцигом» и «Марселем»… В них были пробелы на всех уровнях. Мы так и не знаем, какую игру Почеттино хочет видеть в «ПСЖ», куда он движется.
Когда Почеттино только пришёл, я в нём не сомневался. Сейчас сомнений множество. Есть вопросы также к его коммуникации с игроками и СМИ. Но больше вопросов к его видению игры и к тому, какой футбол он хочет поставить в «ПСЖ». Он говорит, что всё нормально и команда в полной мере развивается. Но на самом деле никакого прогресса при Почеттино нет. Есть регресс», — приводит слова Почеттино RMC Sport.
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