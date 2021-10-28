Отступные Хави в «Аль-Садде» — € 1 млн. С ним в «Барселону» может перейти тренерский штаб

«Барселона» и Хави продолжают согласовывать переход специалиста в стан «сине-гранатовых», отступные наставника по контракту с представителями Саудовской Аравии составляют € 1 млн, сообщает Sport.es. По информации источника, вместе с Хави в «Барселону» придут члены его штаба, работавшие с ним в «Аль-Садде»: брат Хави Оскар, помощник Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.
Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.
- 28 октября 2021
-
12:25
-
12:12
-
12:02
-
11:54
-
11:33
-
11:28
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:23
-
10:06
-
09:50
-
09:49
-
09:47
-
09:28
-
09:23
-
08:54
-
08:30
-
08:05
-
02:25
-
01:38
-
01:24
-
00:46
-
00:24
-
00:22
-
00:02
- 27 октября 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:23
-
23:17