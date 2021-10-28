Отступные Хави в «Аль-Садде» — € 1 млн. С ним в «Барселону» может перейти тренерский штаб

«Барселона» и Хави продолжают согласовывать переход специалиста в стан «сине-гранатовых», отступные наставника по контракту с представителями Саудовской Аравии составляют € 1 млн, сообщает Sport.es. По информации источника, вместе с Хави в «Барселону» придут члены его штаба, работавшие с ним в «Аль-Садде»: брат Хави Оскар, помощник Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.



Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.

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