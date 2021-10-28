Влашич: думаю, Хорватия победит Россию и выйдет на чемпионат мира с первого места в группе

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, ранее выступавший в составе московского ЦСКА, а ныне играющий за «Вест Хэм Юнайтед», поделился ожиданиями от решающего матча отбора на ЧМ-2022 со сборной России.
«Это главный матч, отступать будет некуда. Предстоит очень тяжёлая игра. Мы прекрасно понимаем, что нам нужна победа, а для России достаточно сыграть вничью.
Сборная России — очень хорошая команда. Она показала это в предыдущих матчах. Стабильно набирала очки, в последних играх обошлась без потерь. Ещё раз скажу, что предстоит сложнейший матч, и мы прекрасно это понимаем.
Для нас огромный плюс в том, что сыграем дома. В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком. Думаю, с их поддержкой мы выиграем у России и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе! Впрочем, сначала нам нужно победить Мальту и только потом настраиваться на игру с Россией», — приводит слова Влашича Bobsoccer.ru.
Напомним, в октябре в рамках отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 28 октября 2021
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