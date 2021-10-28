Талалаев: у «Ахмата» одна проблема – реализация, с пяти метров не забиваем в пустые ворота

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в матче третьего тура группового раунда Кубка России с «Ротором». Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победил волгоградский клуб.
«Поздравлю соперника с хорошей победой. Достойная кубковая игра получилась. В первом тайме у нас не получалось играть в тот футбол, в который мы планировали. Предоставили много игрового времени тем ребятам, у которых не было игровой практики в чемпионате, и тяжело они вошли в игру. Было много простых ошибок.
Во втором тайме немного перестроились, и «Ротор» стал охранять результат. Понравилось, как действовали во втором тайме. Но опять у нас опять одна проблема – это реализация моментов, когда футболист с пяти метров не забивает в пустые ворота. У Виталика Лысцова очень хороший момент, а исполнить не может. Очень сложно выиграть игру, но проявили характер. Вышли даже те пацаны, которые не планировались, те, которые имеют постоянную игровую практику. Переломили игру, забили гол ответный. А дальше опять игра в пенальти — показатель мастерства футболистов. К сожалению, мы не реализовали свои моменты, а Волгоград забил. Так бывает в Кубке», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.
- 28 октября 2021
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