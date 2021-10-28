Левандовски прокомментировал разгромное поражение «Баварии» в матче Кубка Германии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче Кубка Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:5).

«Трудно понять, что произошло вчера. Поражения болезненны, но нужно делать выводы, чтобы становиться сильнее. Я убежден, что вскоре мы дадим вам повод для большой радости», — написал Левандовски в своём «инстаграме».

Напомним, вчера, 27 октября, в матче Кубка Германии встречались «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Бавария» из Мюнхена. Матч состоялся на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия) и завершился сенсационной победой хозяев со счётом 5:0.

Ранее разгромное поражение «Баварии» прокомментировал другой нападающий мюнхенцев – Томас Мюллер.