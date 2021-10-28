Билеты на матч «Галатасарай» – «Локомотив» будут доступны только для жителей Турции

Билеты на матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» – «Локомотив» будут доступны только для жителей Турции и болельщиков местной команды, а гостевой сектор принимающей стороной открыт не будет, сообщает пресс-служба железнодорожников.



В настоящий момент на всей территории Турции действует запрет TFF (Федерации футбола Турции) на гостевые сектора, распространяющийся на все футбольные турниры. Также ограничена продажа билетов болельщикам гостевых команд, в том числе и в отношении команд, участвующих в еврокубках под эгидой УЕФА. На стадион могут быть допущены только полностью вакцинированные болельщики (2 дозы + 14 дней), переболевшие COVID-19 (180 дней после выздоровления) или сдавшие ПЦР-тест за 48 часов до матча.



Встреча «Галатасарай» – «Локомотив» состоится 4 ноября в Стамбуле. Начало – в 20:45 мск.