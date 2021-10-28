Сандро Шварц: в игре с «Зенитом» место в воротах займёт Шунин
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится 29 октября. Старт игры – в 19:00 мск.
«Для нас важно, что по итогам 12 туров встретятся команды, занимающие первую и вторую строчку. Мы понимаем всю ситуацию в турнирной таблице, хотим показать максимум своих качеств, придерживаться игровых принципов. Надо сыграть смело и целеустремлённо. Весь фокус на матч с «Зенитом», но мы не забиваем голову лишними мыслями, подходим к матчу с полной концентрацией.
Наша вратарская бригада находится на очень высоком уровне. В игре с «Зенитом» место в воротах займёт Шунин», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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