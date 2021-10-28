Агент Бийола: у Яки было предложение из Англии, но он хочет остаться в ЦСКА

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал информацию о возможном продлении контракта словенского футболиста с армейским клубом.

«СМИ пишут, что Бийол хочет остаться в ЦСКА? Да, я подтверждаю эту информацию. Яка хочет поставить свою подпись под новым контрактом. Сроки соглашения? К сожалению, об этом говорить не могу. Это было бы некорректно с моей стороны, пусть это останется между клубом и игроком. Скажу лишь, что Яка счастлив в ЦСКА и обе стороны хотят продлить контракт. Когда мы собираемся встретиться? Поверьте, это не так важно, важна только подпись под соглашением.

Было ли предложение из Англии летом? Да, подтверждаю это, но клуб не назову. Вообще запросов по Бийолу было довольно много. Однако Яка сейчас счастлив в ЦСКА, новый тренер им доволен и использует его на правильной позиции», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».