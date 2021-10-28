Гончаренко: наверное, не все игроки «Краснодара» знали, что игра с «Кубанью» — дерби

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Кубани» (0:3) в матче группового этапа Кубка России.
«Наверное, не все игроки «Краснодара» знали, что игра с «Кубанью» — дерби. Мы знали, что это Кубок, здесь надо собирать много мелочей, которые могут сыграть как за тебя, так и против. К сожалению, мы не смогли остановить этот вал, который прошёл против нас: гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка. Такие игры случаются, когда тяжело остановить вал проблем, который на тебя обрушивается», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.
27 октября в рамках Кубка России встречались «Кубань» и «Краснодар». Матч прошёл на стадионе «Кубань». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. «Кубань» пробилась в 1/8 финала соревнований.
- 28 октября 2021
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