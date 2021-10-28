Ракицкий: желаю себе поиграть в Лиге чемпионов ещё хотя бы три года

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился воспоминаниями о своих матчах в еврокубках.

«Еврокубки, Лига чемпионов, это топ-уровень, топ-команды, это всегда большой стимул. Хочу пожелать себе поиграть в Лиге чемпионов еще хотя бы года три. Это было бы супер. Главное — всегда быть в форме.

Мой дебют в ЛЧ? Давно это было… «Партизан», может быть… «Сивасспор»? Точно, я тогда на замену вышел. Это еще в Донецке, в «Шахтёре», на старом стадионе. Не волновался тогда. Я уже был в первой команде, тренировался с ней. Мистер Луческу оказал доверие мне, и пошло-¬поехало. Всё время играл у него. Ошибки были, они всегда бывают у молодых людей. Но он в меня верил, объяснял. Я старался не подводить его и рос.

Самый памятный матч в еврокубках? Много хороших игр было. С «Шахтёром» выигрывали, с «Зенитом» сейчас пытаемся. Хорошая игра у нас, но результата пока нет. За «Шахтёр» с «Арсеналом» хороший матч был в сезоне 2010/11. Проигрывали 0:1 — выиграли 2:1. Мы тогда из группы с первого места вышли. У «Челси» тоже 2:1 выиграли. С «Барселоной» ещё, проиграли 5:1. «Барселона» тогда была вообще лучшая, она и выиграла Лигу чемпионов. Хави, Иньеста, Пуйоль, Давид Вилья, Дани Алвес… Банда сумасшедшая была!

Какие матчи в ЛЧ могу выделить с «Зенитом»? Мы хорошо играли дома в Лиге чемпионов и с «Бенфикой», и с «Лионом». Качественные матчи были. Дебютировал в еврокубках в составе «Зенита» я, помню, против «Фенербахче» в феврале 2019 го. Там проиграли, но дома полный стадион, болельщики нас гнали, мы и сами хотели, верили. В итоге добились хорошего результата и прошли дальше. Наверное, это самый яркий матч был», — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита».